также в разделеОбщество
В Украине усилили охрану краснокнижных животных и растений 5
Комиссия отсеяла 20 из 64 кандидатов на должность главы Нацполиции 4
Минобороны назвало количество военных, проходящих лечение после АТО 12
2,6 тонны янтаря-конфиската до сих пор не передали государству 10
Чиновница Госкомзема разбазарила земли Карпат на миллионы 17
Полторак надеется, что мобилизации больше не будет 30
Инспекция ВСУ: Россия формирует 10-тысячную дивизию возле границ Украины 139
Руководство Львовской таможни отстранено от работы 59
Рева рассказал, кому пришли большие счета за отопление 81
Минприроды решило декоммунизировать заповедники 54
СБУ задержала чиновницу «ЛНР», пытавшуюся оформить украинскую пенсию 67
В Николаеве разоблачили перевальный пункт контрабанды кокаина в РФ 37
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра 22
И.о. замначальника Львовской таможни поймали на взятке 31
Из-за курильщиков Украина теряет $3 миллиарда в год 58
Кубив заявляет о росте украинского экспорта 39
Чиновница Луганской ОВГА присвоила боле 100 тысяч бюджетных денег 126
Украинцам советуют покинуть Гамбию 77

В субботу, 21 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса. В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Ботинки зимние