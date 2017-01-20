Назначив председателем правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна, правительство получило капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«На номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственно предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго», - отметил он.

По его словам, со времени назначения Балчуна продолжаются постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. «И большой пиар, который известно кто оплачивал», - подчеркнул Омелян.

Министр заявил, что когда ему это надоело, он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей в «Укрзализныце».

«Неоднократно обращался устно, потом письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу Наблюдательного совета. Далее - госсекретарь для укрощения строптивого Омеляна. А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга Укртрансгаза'2016 внес предложение изменить устав и переподчинить себе УЗ», - рассказал министр.

Омелян заверил, что у него нет амбиций быть единственным реформатором УЗ. «Я министр правительства Гройсмана, выдвинутый фракцией «Народного фронта». И моя единственная амбиция - быть успешным министром реформаторского правительства современной Украины», - подытожил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.