Задержанных и пострадавших в результате столкновений между праворадикалами и полицейскими, произошедших вечером 19 января 2017 года в Киеве на улице Грушевского, нет. Об этом ЛІГА.net сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, во время вчерашней акции в центре столицы правоохранители обеспечивали порядок и не реагировали на провокации. Однако когда протестующие попытались поджечь автомобильные шины, силовики были вынуждены вмешаться, в результате чего противоправные действия участников акции были прекращены.

Как отметила Блищик, вскоре конфликт между полицией и митингующими был исчерпан.

По ее словам, с организаторами вчерашней акции будет проведена профилактическая беседа, после чего будет решен вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Никаких уголовных производств по факту вчерашних событий полиция не открывала.

Напомним, вечером 19 января в третью годовщину начала силового противостояния на Майдане, на столичной улице Грушевского произошла потасовка между представителями праворадикальных организаций ОУН, «Правый сектор» и «Белый молот» и полицейскими.

Причиной стычки стала попытка участников митинга поджечь шины на дороге, которая была пресечена правоохранителями.

После непродолжительных столкновений стороны разошлись, митингующие вернулись на Майдан.