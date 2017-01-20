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Большинство счетов за централизованное отопление за декабрь 2016 года на суммы 5-7 тысяч гривен получили жители Киева, где наблюдается достаточно низкий процент субсидиантов. Об этом в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Что касается тех, кто получил такие счета, большая часть из них относится к жителям Киева. Если в среднем по Украине около 50% домохозяйств пользуется субсидией, то в Киеве по объективным причинам уровень доходов несколько выше. Здесь субсидиями пользуется лишь 20% домохозяйств и поэтому такие случаи есть (платежей за коммунальные услуги по 5-7 тыс. грн за месяц. – Ред.)», - сказал министр, сообщает УНИАН.

Также он добавил, что специалисты Минсоцполитики и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ будут отдельно разбираться с каждым случаем получения таких высоких счетов за коммунальные услуги. «Из 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидии, ни одно из них такие космические платежки не получило», - добавил Рева.

Напомним, Кабинет Министров обязал предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) начислять плату за централизованное отопление для потребителей в домах, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии, исходя из средних показателей потребления тепловой энергии в домах, уже оборудованных счетчиками тепла в этом конкретном городе.
ForUm

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