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Во Львовской области в пункте таможенного пропуска «Краковец» на украинско-польской границе сегодня, 20 января, при пересменке был обнаружен мертвым 30-летний пограничник.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на помощника начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Владимира Шеремета, мужчина работал в ночной смене.

«Сегодня утром, во время пересменки, один из пограничников не прибыл в подразделение. Его тело обнаружили в помещении пункта пропуска, где он нес службу. Вызвали милицию, военную прокуратуру, медиков, они будут устанавливать все обстоятельства смерти работника. Сейчас рассматриваются все версии», - отметил Шеремет.

В пресс-службе военной прокуратуры Западного региона не комментируют, были ли на теле мужчины следы насильственной смерти, ссылаясь на то, что проводится экспертиза и проводятся следственные действия.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «20 января в 10:00 поступила информация от людей, которые сейчас находятся на таможне, что 30-летний сотрудник пограничной службы пропускного пункта «Краковец» в кабинке работника таможни, покончил жизнь самоубийством».
ForUm

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