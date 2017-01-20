Для полноценного отопления домов украинцам могло бы хватить 8 млрд кубометров газа в год, однако его потери из-за некачественной теплосистемы составляют до 60%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Как пояснил вице-премьер, из 18,6 млрд кубометров газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 млрд кубометров теряются в системе теплоснабжения и еще 9 млрд кубометров - непосредственно в домах. Тогда как по назначению – на отопление квартир – доходит лишь 7,2 млрд кубометров. То есть в целом украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают, сообщает ЛІГА.net.

«Для эффективного отопления в жилом секторе, чтобы достичь комфортной 20-градусной температуры, достаточно восемь миллиардов кубометров газа. Однако если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет», - рассказал Зубко.

В частности, Германия затратила пятнадцать лет, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были построены в бывшей ГДР. Польша проходила этот путь восемь лет.

«Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75%. Это все – за счет термосанации домов», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, с января по ноябрь 2016 года отечественные потребители всех категорий использовали 25,5 млрд куб. м природного газа, что на 7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.