Столкновения между сторонниками и противниками Дональда Трампа произошли в четверг поздно вечером в центре американской столицы у здания, где находится Национальный клуб печати.

Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ, чтобы не допустить обострения ситуации и предотвратить более серьезные инциденты, сообщает ТАСС.

По данным АП, сотни участников акции протеста собрались у здания, где в Национальном клубе печати в честь предстоящей инаугурации Трампа проходил «Бал убожеств». Мероприятию было дано такое название в насмешку над бывшим кандидатом демократов Хиллари Клинтон, которая однажды использовала это обидное слово по отношению к сторонникам республиканца.

В свою очередь, приверженцы Клинтон, не желающие мириться с победой Трампа, встречали злобными выкриками и неодобрительным гулом всех гостей праздничного бала, направлявшихся в Национальный клуб печати в смокингах и вечерних платьях.

Когда же рядом со зданием появился человек с флагом, на котором был написан лозунг в поддержку Трампа, демонстранты попытались напасть на него и гнались за ним целый квартал, пока он не добежал до Театра Уоррена, где оказалась компания его единомышленников, собиравшихся отправиться на другое мероприятие.

Они взяли убегавшего под защиту и дали отпор его преследователям, которые были вынуждены повернуть обратно. По свидетельству AP, сторонники Клинтон бросали в убегавшего от них человека камнями.

В четверг акции протеста против избрания Трампа главой государства прошли также в его родном Нью-Йорке. Около небоскреба Trump Tower на Манхэттене собрались несколько тысяч человек, среди которых были мэр города Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Ожидается, что в предстоящие дни аналогичные демонстрации состоятся во многих американских городах, в том числе в Вашингтоне.

Напомним, сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.