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В пункте пропуска Меловое Луганской области СБУ задержала псевдопереселенку, которая пыталась оформить пенсию на территории, подконтрольной украинской власти. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, женщина постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела в «ЛНР».

В 2016 году она уволилась, оформила пенсию от «ЛНР», а также попыталась оформить украинскую пенсию и вернуться на временно оккупированные территории.

Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области, однако подчеркивала, что является гражданкой Украины.
ForUm

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