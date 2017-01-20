В пункте пропуска Меловое Луганской области СБУ задержала псевдопереселенку, которая пыталась оформить пенсию на территории, подконтрольной украинской власти. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, женщина постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела в «ЛНР».

В 2016 году она уволилась, оформила пенсию от «ЛНР», а также попыталась оформить украинскую пенсию и вернуться на временно оккупированные территории.

Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области, однако подчеркивала, что является гражданкой Украины.