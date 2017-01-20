Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали «посылки» и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.
Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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