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В Киеве в день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе, возле Свято-Покровского собора. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, чин великого освящения воды в Оболонском заливе Блаженнейший провел после Божественной литургии в Киево-Печерской лавре.
Для водосвятного молебна на Днепре была подготовлена купель в форме креста и ступеньки для спуска к воде.

Вместе с Его Блаженством во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), епископы, духовенство Киева и тысячи верующих.

После проведения чина великого освящения, Предстоятель УПЦ умылся крещенской водой и выпил освященной воды из проруби. 

Блаженнейший поздравлял киевлян с праздником Богоявления, пожелал православным христианам укрепления веры, благословил на добрые дела и окропил святой водой.

По традиции после освящения вод все желающие - киевляне и гости города, окунулись в крещенской купели. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, утром 19 января Предстоятель УПЦ возглавил литургию в Киево-Печерской лавре. 

Митрополит Онуфрий напомнил о значении праздника Богоявления.

«Спаситель Своим пришествием освятил не только человека, но и все творение Божие... На Иордане совершилось великое таинство – явление Святой Живоначальной Троицы в Новом Завете», - отметил Блаженнейший Митрополит.

Также он подчеркнул, что во время земной жизни человек сталкивается со многими искушениями, болезнями, скорбями, а «святая вода – сильнейшее средство против нечистых духов и всяких испытаний».

«Когда возьмете святую воду, испейте ее, умойтесь, кто может - искупайтесь или оботритесь этой водой. Дома окропите все свое жилище. Если кто-то живет за городом и занимается животноводством - окропите все и всех. Потому, что «Святым Духом всяка душа живится» и все нуждается в благодати Божией», - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе. 

Вода, которая была освящена в праздник Крещения Господня, называется агиасма – это великая святыня, которая получает благодатную силу во время особой молитвы.
ForUm

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