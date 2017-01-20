В 2016 году в Украине выросли показатели по всем видам экономической деятельности реального сектора экономики. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«В 2016 году в Украине выросли все без исключения виды экономической деятельности реального сектора экономики. В частности, за 11 месяцев промышленное производство увеличилось на 2,1%, Сельскохозяйственное производство – на 6,1%, строительство – на 14,1%, торговля – на 4,3%, транспорт – на 2,2%», – отметил Кубив.

По его словам, в таких условиях, а также под влиянием изменений, внесенных в налоговое законодательство, направленных на улучшение администрирования платежей, создание более равных и справедливых условий налогообложения и также повышения наполняемости бюджета, поступления доходов в государственный бюджет за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 15,2% – до 616,2 млрд грн. «Годовая роспись доходов госбюджета с изменениями была перевыполнена на 1,2% или на 7,1 млрд грн», - заявил он.

«Впервые с 2012 года начало расти машиностроение. В условиях значительной потери рынков сбыта, в частности РФ, происходит частичная их диверсификация», - отметил Кубив.

В частности, по словам первого вице-премьера, выросли объемы экспорта грузовых вагонов за 11 месяцев 2016 года, с наибольшими поставками в Туркменистан.