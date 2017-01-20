В Киеве на проспекте Бажана водитель автомобиля «Фольксваген» на высокой скорости въехал в подземный переход станции метро «Харьковская». Об этом пишет Сегодня.

Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад.

Водитель не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян и не понимал, в чем собственно дело.

На месте работали патрули полиции.