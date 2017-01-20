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Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить Россию от всех спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба НАДЦ.

Отмечается, что 10 января в Дублине (Ирландия) закончил работу специальный саммит национальных антидопинговых организаций, на котором обсуждалась вторая часть отчета МакЛарена по расследованию факта системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте.

«В свете приведенных в отчете фактов лидеры ряда NADO призвали отстранить все российские спортивные организации от международных соревнований (с предоставлением возможности российским спортсменам выступать в качестве нейтральных атлетов при условии выполнения ими определенных требований). Кроме того, предложено объявить мораторий на проведение любых международных соревнований на территории Российской Федерации в будущем, а также отменить проведение уже назначенных международных соревнований», - говорится в сообщении.

Соответствующие пресс-релизы размещены на сайтах национальных антидопинговых организации Австрии, Бельгии (Фламандского региона), Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии.

«Минмолодежспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне», - сказано в сообщении.

НАДЦ присоединяется к призыву указанных стран по отстранению российских спортивных организаций от международных соревнований и введению моратория на проведение международных соревнований на территории РФ, а также одобряет все действия ВАДА и поддерживает создание независимого органа по тестированию.

Соответствующее письмо от НАДЦ официально направлено в институт Национальных антидопинговых организаций.

Напомним, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

Входящие в Ассоциацию национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 национальных антидопинговых организаций потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну права проведения международных турниров.
ForUm

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