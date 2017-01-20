Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в присвоении бюджетных средств заместительницу начальника одного из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных. Также злоумышленница «собирала» часть начислений якобы на приобретение товарно-материальных ценностей.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более ста тысяч бюджетных денег. Во время обысков по месту жительства и в служебном кабинете чиновницы оперативники СБУ обнаружили 470 тыс. гривен и десять тысяч долларов США. Правоохранители устанавливают происхождение этих денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц областной военно-гражданской администрации. Продолжается досудебное следствие.