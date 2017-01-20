Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты средств вкладчикам Публичного акционерного общества «Банк Михайловский», сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что для получения средств вкладчикис 20 января до 2 марта включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов Фонда: ОАО «Альфа Банк», ПАО «ПУМБ» и АО «ТАСкомбанк».

«Реестр возмещений вкладчикам ПАО «Банк Михайловский» содержит информацию о физических лицах, которых приравнены к вкладчикам ПАО «Банк Михайловский», заявления которых были представлены до 30 декабря 2016 года включительно в пункты приема документов ПАО «Банк Михайловский» или средствами почтовой связи. Заявления, поданные после указанных дат, будут включены в следующий реестр на выплату. Прием заявлений продолжается и будет продолжаться до завершения процедуры ликвидации ПАО «Банк «Михайловский», – сказано в сообщении.

Напомним, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский».

15 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке обманутых вкладчиков, предусмотрев возможную компенсацию средств этой категории лиц.

16 ноября данный закон подписал Президент Петр Порошенко.