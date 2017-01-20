Миллиардер Джордж Сорос считает, что политика избранного президента США Дональда Трампа может превратиться в диктатуру. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я бы охарактеризовал его [Трама] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — заявил Сорос, сообщает РБК.

Миллиардер сказал, что Трамп настаивает на иной форме правления, которая противопоставлена открытому обществу. По его мнению, идеи избранного президента противоречат сами себе.

«На самом деле, это лучше описать как диктатуру или мафиозное государство, — считает финансист. При этом он отметил, что американская Конституция и институты Соединенных Штатов сильны, чтобы противостоять этому. Отвечая на вопрос журналиста о поведении рынка после инаугурации Трампа, Сорос сказал, что сейчас это предсказать сложно.

По его мнению, неопределенность на рынке находится на пике, и это сказывается на долгосрочных инвестициях. Так происходит, поскольку никто не знает, какие шаги будет предпринимать избранный глава США.

Говоря о себе, финансист сообщил, что он будет держаться от Трампа как можно дальше.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США – Дональда Трампа.