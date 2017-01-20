Украинцы, работающие по найму, уже начали получать увеличенные минзарплаты. Пока им выдают авансирование за отработанную первую половину января, по закону, оно тоже должно быть увеличено вдвое по сравнению с декабрьским авансом. «Сегодня» подсчитала, что теперь может позволить человек, получающий не 1600, а 3200 грн в месяц.

РАСЧЕТЫ. Сперва уточним, что с минзарплаты взимаются налоги: подоходный — 18% и военный — 1,5%. Поэтому в декабре на руки работники получали не 1600 грн, а на 312 грн меньше — 1288. Теперь, по итогам января, им заплатят не 3200, а на 624 грн меньше, или 2576 грн. То есть реально кошелек потяжелеет на 1288 грн. К счастью, увеличение доходов не уменьшит субсидию для оплаты ЖКХ, если человек ее получает. Ибо, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, до начала нового отопсезона субсидии не пересчитают.

«Сегодня» подсчитала, как теперь улучшилась жизнь малооплачиваемого специалиста и что теперь он может позволить себе на дополнительные 1288 грн. Примем, что прежняя минзарплата уходила на питание, «коммуналку», мобсвязь и проезд. Теперь человек может позволить немного больше чем раньше: например, каждый день есть мясо, яйца, заморские фрукты и даже деликатесы, приобретать книги, заняться спортом, несколько раз в месяц посетить музей и фастфуд. Либо сразу потратить всю «добавку» на крупную покупку, допустим, зимнюю обувь. По словам экономиста Александра Охрименко, внезапно «разбогатевшие» работники изначально потратят часть прибавки на продукты, ведь раньше, за 1288 грн, они, оплатив комуслуги, питались примерно на 30 грн в день. Этих денег хватит лишь на тарелку супа, стакан кефира, полхлеба, 200 г дешевой колбасы, кусочек сала.

ИЗМЕНЕНИЯ. Тем временем работодатели активно оценивают финвозможности, чтобы понять, потянут ли увеличение фонда оплаты труда в связи с ростом минзарплаты. Как считает глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, работодатели придерживаются трех настроений: кто-то продолжит работать легально, кто-то будет переводить сотрудников на аутсорсинг, а кто-то попытается договориться с сотрудниками. «Например, руководство заплатит сотруднику 3200 грн, но половину суммы потом человек вернет шефу. Или, как вариант, работодатель заставит работника возвращать налоги, которые на него потратил шеф в связи с ростом минзарплаты. Такая практика может быть актуальной в небольших городах, ведь там часто 1600 грн считается нормальной зарплатой», — продолжает эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина. Но в целом выводы, будет ли бизнес платить 3200 грн, получится сделать не раньше февраля, когда украинцы на руки получат январские зарплаты, считают эксперты. «Вряд ли бизнес резко уйдет в тень. По-белому привыкли работать крупные производители, иностранные компании, финсектор и т. д. Сложнее легально работать малому бизнесу, который задействован в сфере услуг и торговли. В целом предприниматели готовы платить минзарплату официально, но для детенизации нужна поддержка государства в улучшении налоговых условий, инвестклимата, защите прав собственности», — отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

За недоплату — штраф 320 тыс. грн

Для выявления частных и бюджетных структур, которые не подняли минзарплату до 3200 грн/мес. уже созданы межведомственные рабочие группы в регионах. Как разъяснили нам в пресс-службе вице-премьера Павла Розенко, в них входят представители Минсоцполитики, Пенсфонда, Госслужбы труда, ГФС, МОН, Минздрава, Минкультуры, представители профсоюзов и Федерации работодателей. Штрафы за нарушение огромные — 9600 грн за недопуск проверяющих и 320 тыс. грн, если проверка выявит неоформленных работников или заниженные зарплаты. Первые результаты работы групп в Кабмине обещают обнародовать уже к концу января. Юрист Владимир Столитний опасается злоупотреблений: «Нужны подробные инструкции по выполнению проверок. Иначе фирму могут оштрафовать за то, что, например, охранник не допустил проверяющих, так как в это время отсутствовал директор. Также в бизнес-структурах стоит разработать порядок действий должностных лиц на случай проверок и ознакомить с ним работников под роспись. Например, кто выполняет обязанности директора в его отсутствие».