В австралийском городе Мельбурн неизвестный на машине въехал в толпу людей, в результате три человека погибли, еще как минимум 20 получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.
Инцидент произошел около 13:30 по местному времени, когда на улицах города из-за обеденного перерыва скапливается особенно много людей, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail Australia.
Как отмечается, движение автомобиля было «хаотичным», очевидцы также рассказали, что слышали звуки выстрелов.
На появившихся в сети видео с места ЧП видно, что водитель красной машины сначала кругами ездил по перекрестку, после чего преднамеренно начал наезжать на пешеходов на высокой скорости.
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