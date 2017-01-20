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В австралийском городе Мельбурн неизвестный на машине въехал в толпу людей, в результате три человека погибли, еще как минимум 20 получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени, когда на улицах города из-за обеденного перерыва скапливается особенно много людей, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail Australia.

Как отмечается,  движение автомобиля было «хаотичным», очевидцы также рассказали, что слышали звуки выстрелов.

На появившихся в сети видео с места ЧП видно, что водитель красной машины сначала кругами ездил по перекрестку, после чего преднамеренно начал наезжать на пешеходов на высокой скорости.
ForUm

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