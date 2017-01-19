НАК «Нафтогаз Украины» не подавал заявок «Газпрому» на поставку газа. Об этом сообщается на странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Российские журналисты нас спрашивают, не присылали мы заявку «Газпрому» на поставку газа. Нет. В декабре «Газпром» отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда», - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются.

Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 года.

9 декабря 2016 года в Брюсселе Украина, Россия и Европейская комиссия на трехсторонних переговорах не смогли достичь договоренностей по так называемому зимнему газовому пакету.

В декабре глава правления Андрей Коболев НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что Украина не планирует покупать природный газ у «Газпрома» до конца зимы.