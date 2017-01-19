Российская сторона не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия никогда никого не запугивала, а всегда была надежным и предсказуемым партнером.

«Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с этими странами и выразил недоумение тем, что они поддаются «истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне».

Песков также отметил, что Россия никогда не занималась интервенцией в чужие страны. «Россия не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий», — заключил он.

Накануне Байден заявил, что ожидает в будущем попытки России вмешиваться в демократический процесс выборов в Европе. По его мнению, цель Москвы состоит в «разрушении мирового либерального порядка».