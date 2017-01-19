Украина ожидает скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Давосе, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывает перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении самолета малайзийских авиалиний МН17.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.