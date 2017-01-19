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Государственная служба занятости запустила в работу сервис, с помощью которого каждый может самостоятельно записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или получение консультации. В случае если лицо зарезервировало для себя время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо непосредственно обратиться к специалисту центра занятости.

Услуга электронной очереди регистрации безработных http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна гражданам на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua через рубрику «Электронные услуги».

Кроме того, в первом квартале текущего года заработает новый сайт ГСЗ.

«Этот информационный ресурс станет крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе – представители МОТ и ООН. Сайт призван сопровождать карьеру человека в течение всей жизни. Он позволяет создавать интерактивные профили пользователей, личные веб-кабинеты», - отмечается в сообщении.
ForUm

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