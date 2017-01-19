Голосеевский районный суд Киева арестовал имущество компании «Техэнерготрейд», ключевым собственником которой является Виктор Полищук – экс-владелец ликвидируемого банка «Михайловский».

Как отмечается в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, суд принял такое решение по обращению прокуратуры Киева в рамках расследования дела о махинациях в банке «Михайловский» накануне банкротства финучреждения, сообщает УНИАН.

Согласно решению суда, в том числе наложен арест на несколько земельных участков и нежилых помещений в Киевской области, на нежилые помещения торгового центра в Черкассах и в Одессе, скважину в Киевской области, нежилые помещения в Крыму (Севастополь, Ялта, Симеиз).

Как отмечается в документе, постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

Напомним, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский».

13 августа суд арестовал председателя правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн. Задержанного подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности.

3 декабря суд принял решение освободить из-под стражи экс-председателя правления банка «Михайловский» и применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, собственник банка «Михайловский» бизнесмен Виктор Полищук должен другим банкам и Фонду гарантирования вкладов физических лиц 23 млрд грн.