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Пользователи соцсетей активно обсуждают запись в Facebook журналиста Александра Зубченко, который считает, что раскол в «Оппозиционном блоке» сделает лидером оппозиции Виктора Медведчука.

Зубченко напомнил, что в свое время «Оппозиционный блок» образовали различные группы регионалов исключительно ради совместного выживания.

«Сегодня коммунистов и социалистов запретили, а «Оппозиционный блок» выражает фантомную боль населения по другой жизни, где «доллар был по восемь», а о войне с РФ никто даже подумать не мог», — отметил он.

К тому же, по мнению журналиста, в украинском обществе растет запрос на новую политическую силу.

«Даже в случае гипотетической победы «Оппоблока» на досрочных парламентских выборах, кардинального изменения ситуации не произойдет. Легко могу себе представить Бойко, Новинского, Ахметова рассуждающими о «европейских ценностях», необходимости «остановить экспансию российской военной машины» и «уникальности украинской нации», о «восстановлении аутентичности культуры и украинского языка». Думаю, что господин Новинский ради своего «Смарт-холдинга» готов признать однополые браки. Такие они, гибкие «оппозиционеры», — иронизирует Зубченко.

И только лидера «Украинского выбора» журналист считает «единственным в Украине политиком, который на протяжении двух цветных революций не менял своих взглядов», в отличие от фрагментированной «европейской оппозиции».

«Ни Бойко в роли опереточной оппозиции, ни Ахметова с Новинским, рассматривающие и Церковь, и свой электорат в качестве бизнес-проекта, «патриоты» не воспринимают как угрозу», – заявляет Зубченко. — Звучат лишь ритуальные заявления о необходимости посадить Бойко за «вышки Бойко. Причем главным заказчиком этих наездов выступает Ринат Ахметов, не заинтересованный в снижении коммунальных тарифов, что является одной из многих причин раскола «Оппозиционного блока».

При этом Медведчук, по его мнению, представляет для «партии войны» системную и последовательную угрозу.

«У Медведчука есть возможность стать лидером системной антицветной оппозиции. Это очень важно, поскольку тасование нынешней политколоды неизменно приводит к одному и тому же результату», – заключает Зубченко.

 
ForUm

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