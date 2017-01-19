Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм противоправного зачисления иностранных студентов в одно из частных высших учебных медицинских заведений в Киеве.

По данным пресс-центра ведомства, руководство заведения через частную фирму подыскивало студентов, которые провалили экзамены на начальных курсах обучения.

«Дельцы предлагали им подготовить фиктивный пакет документов для зачисления на старшие курсы киевского вуза. Злоумышленники подделывали официальные документы и других учебных медицинских заведений, в том числе оставшихся на временно оккупированных территориях. По другой схеме, они фальсифицировали документацию о якобы обучении иностранцев в Крыму для зачисления сразу на третий курс», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что стоимость «услуг» составляла от 3 до 7 тысяч долларов США, в зависимости от количества и сложности вопроса.

Во время обысков в помещениях учебного заведения, офисе коммерсантов и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили 56 паспортов иностранных граждан, документы для зачисления и обучения студентов, электронные устройства с перепиской, которые доказывает проведения сделки, а также большую сумму денег в иностранной валюте.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициирует проверку документов всех ранее зачисленных в учебное заведение иностранных студентов. Продолжается досудебное следствие.