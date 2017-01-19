Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телерадиокомпанию «МиКомп» на 44 тыс. грн за трансляцию песни, которая пропагандирует государство-агрессора. За принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно.

«По результатам внеплановой проверки ООО «Телерадиокомпания «МиКомп» (г. Каменское Днепропетровской области)... есть предложение признать нарушение. Руководствуясь статьей 72 Закона («О телевидении и радиовещании». – Ред.) взыскать штраф 25% (от суммы лицензионного сбора. – Ред.) - это 44 тыс. грн», – сказал глава регулятора Юрий Артеменко в ходе заседания, сообщает УНИАН.

По его словам, во время мониторинга Нацсовета в эфире радио «МиКомп» была зафиксирована трансляция музыкального произведения российского рэп-исполнителя Мота «День и ночь», в тексте которого есть элементы пропаганды и популяризации государства-агрессора.