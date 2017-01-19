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Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил немецкий клуб «Бюдерих». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Бюдерих» выступает в седьмой по рангу лиге Германии.

Первый официальный матч украинца в качестве тренера состоится в начале марта.


 

Напомним, ранее 37-летний Воронин получил лицензию тренера.

Украинец выступал в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну». Также поиграл в Англии за «Ливерпуль», а карьеру заканчивал в московском «Динамо». 
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