Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил немецкий клуб «Бюдерих». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
«Бюдерих» выступает в седьмой по рангу лиге Германии.
Первый официальный матч украинца в качестве тренера состоится в начале марта.
Напомним, ранее 37-летний Воронин получил лицензию тренера.
Украинец выступал в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну». Также поиграл в Англии за «Ливерпуль», а карьеру заканчивал в московском «Динамо».
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