В наземном транспорте Киева, который будет курсировать рядом с местом проведения «Евровидения», планируется разместить схемы маршрутов на украинском и английском языках и создать англоязычную озвучку остановок. Об этом в Facebook сообщил руководитель КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

«Во всех единицах подвижного состава, чьи маршруты будут проходить рядом с местом проведения «Евровидения», мы планируем разместить схемы маршрутов (на украинском и английском языках) и создать англоязычную озвучку остановок», - рассказал он.

По его словам, это автобусные маршруты, которые курсируют на Левобережной вблизи Международного выставочного центра (№№42, 87, 108, 46, 48, 49, 70) и в центре (№№24, 62, 114, 115), и троллейбусные маршруты вблизи Евросела ( №№16, 18), на Левом берегу (№№ 50, 50к), на площади Льва Толстого (№№5, 8), в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) (№№9, 17, 22) и в направлении железнодорожного вокзала (№№ 12, 14, 33).

Он добавил, что также будет проведена частичная замена павильонов ожидания за средства «Киевпастранса» и средства из местного бюджета. На них будут размещены подробные схемы маршрутов с указанием места пребывания и электронные табло.

По информации Левченко, из городского бюджета Киева уже выделены средства на такие мероприятия как организация работы дополнительных автобусов для перевозки гостей и жителей столицы; брендирование подвижного состава на маршрутах, которые проходят рядом с местом проведения «Евровидения»; установление новых современных павильонов ожидания со схемами маршрутов транспорта и доступом к сети Интернет; приобретение и монтаж сенсорных информационных центров; приобретение нового автобуса повышенной комфортности.

«Все мероприятия будут осуществляться в рамках выделенного финансирования и за собственные средства путем проведения процедуры тендерных закупок», - подытожил он.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.