Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил руководителя Коростенской местной прокуратуры из-за инцидента в Олевске Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района в воскресенье, 16 января 2017 года, и привел к гибели человека, генеральным прокурором Юрием Луценко была признана неудовлетворительной работа местного прокурора и подписан приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры», – отметила она.

Также, по словам Сарган, была создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.