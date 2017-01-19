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Голосеевский райсуд Киева продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. 

Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер двум соучастникам этого преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11 марта 2017 года.

Как уже сообщалось, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Сообщение о пропаже Богданова появилось 12 ноября 2016 года. По факту его исчезновения начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы Украины предотвратили похищение и убийство экс-офицера ФСБ.

 
 
ForUm

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