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В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках проведения военных учений будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия, сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

«В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия», – говорится в сообщении.

В связи с этим командование ВМС просит с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

«Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие», – подчеркнули в  пресс-центре.
ForUm

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