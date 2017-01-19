В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках проведения военных учений будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия, сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

«В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия», – говорится в сообщении.

В связи с этим командование ВМС просит с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

«Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие», – подчеркнули в пресс-центре.