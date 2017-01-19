Столичная прокуратура разоблачила схемы хищения средств и нарушения трудовых прав в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества, сообщает пресс-служба прокуратуры Киеве.

«Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения бюджетных средств Муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, нарушение трудовых прав его сотрудников и служебного подлога», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время досудебного следствия установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2015 года главный балетмейстер театра, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, заставляла артистов балета участвовать в нелегальных зарубежных гастролях без заключения соответствующих договоров с театром и самими артистами.

«При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Также безвозмездно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, принадлежащие театру и являющиеся коммунальной собственностью. В общем действиями указанного должностного лица артистам и бюджету города Киева нанесен ущерб на сумму более 1 млн грн», – подчеркнули в прокуратуре.

По результатам расследования балетмейстеру театра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) ч. 1 ст. 173 УК Украины (грубое нарушение соглашения о труде) и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) УК Украины. Постановлением следственного судьи Подольского районного суда г. Киева подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору указанного театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Прокуратурой инициировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания на должностях подозреваемых и назначен ряд экспертиз.