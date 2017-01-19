Киевская городская администрация обращает внимание киевлян на то, что в счетах за отопление, полученных в этом месяце, период, за который начислена услуга, превышает один календарный месяц, сообщает пресс-служба КГГА.

В администрации отметили, что это связано со смещением дат снятия показаний домовых приборов учета, которые осуществляет ПАО «Киевэнерго».

«Сегодня 95% жилых домов столицы оборудованы приборами учета тепла. Начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последние дня месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженное в платежках за декабрь для жителей домов со счетчиками, состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря», – подчеркнули в КГГА.

По данным администрации, необходимость изменения дат снятия показаний теплосчетчика связана с механизмом начисления субсидий, которые начисляются за весь календарный месяц. Сегодня в зоне обслуживания ОАО «Киевэнерго» около 30% потребителей получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

«Средневзвешенная стоимость отопления в декабре для жителей многоэтажных домов без счетчиков тепла составила 31,27 грн/м². Это средняя цена одного квадратного метра отопления в домах столицы со счетчиками, на основе которых определена стоимость отопления для домов, не оснащенных приборами учета. Начисления осуществлялись согласно принятому в ноябре постановлению Кабинета Министров Украины № 865. Таким образом, ликвидируется дискриминация для жителей многоэтажек, где еще не установлены приборы учета, поскольку по тарифу киевляне платили бы 32,97 грн/м²», – сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров обязал предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) начислять плату за централизованное отопление для потребителей в домах, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии, исходя из средних показателей потребления тепловой энергии в домах, уже оборудованных счетчиками тепла в этом конкретном городе.