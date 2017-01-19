Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала «Донецкая железная дорога» разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия.



По данным пресс-центра ведомства, чиновники среднего звена «Донецкой железной дороги» внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем. Договор был заключен на почти три миллиона гривен.

Оперативники СБУ выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили «откат» от коммерческой структуры.



Открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.



Для предупреждения убытков железной дороги оплата по этому договору приостановлена.



Продолжается досудебное следствие.