также в разделеОбщество
Интерпол отказался объявлять Муженко в розыск по просьбе России 3
Нацсовет назначил внеплановую проверку СТБ 6
Полиция установила 30 участников кровавой бойни в Олевске 21
НАБУ не будет закрывать «дело Мартыненко» 8
Минюст снова забраковал порядок проверки е-деклараций от НАПК 11
Рада одобрила допуск иностранных войск на учения в Украине 36
На Житомирщине поймали 5 фур с львовским мусором 46
За безопасностью во время крещенских купаний следят почти 3 тысячи спасателей 12
Луценко сообщил о задержании в Запорожье прокуроров-наркоманов 56
Православные и греко-католики отмечают Крещение 102
В Украине учредили премию имени Грушевского 26
18 января. Картина дня 98
Глава ОБСЕ: Молодежь покидает оккупированный Донбасс 176
На Буковине задержали иранца, пробиравшегося в холодильнике в Германию 45
На Херсонщине смертельный «Боярышник» сняли с продажи 27
Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение 41
СБУ: Мэр Перемышля целенаправленно разжигал межнациональную вражду 68
В Николаеве осудили «спецназовца» «ЛНР» 29

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала «Донецкая железная дорога» разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия.

По данным пресс-центра ведомства, чиновники среднего звена «Донецкой железной дороги» внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем. Договор был заключен на почти три миллиона гривен.

Оперативники СБУ выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили «откат» от коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Для предупреждения убытков железной дороги оплата по этому договору приостановлена.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние