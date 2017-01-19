Сегодня, 19 января, в Украине на дежурстве на водных объектах, где пройдут крещенские купания, дежурят 2838 спасателей и 541 единица техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Чтобы избежать возникновения опасных событий в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГосЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлено 928 спасательных постов», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГосЧС, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с населением и учили их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

Напомним, сегодня христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне.