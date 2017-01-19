также в разделеОбщество
Интерпол отказался объявлять Муженко в розыск по просьбе России 3
Нацсовет назначил внеплановую проверку СТБ 6
Полиция установила 30 участников кровавой бойни в Олевске 21
НАБУ не будет закрывать «дело Мартыненко» 8
Минюст снова забраковал порядок проверки е-деклараций от НАПК 11
Рада одобрила допуск иностранных войск на учения в Украине 36
Чиновники Донецкой ж/д получили «откат» в 1,5 миллиона 14
На Житомирщине поймали 5 фур с львовским мусором 46
Луценко сообщил о задержании в Запорожье прокуроров-наркоманов 56
Православные и греко-католики отмечают Крещение 102
В Украине учредили премию имени Грушевского 26
18 января. Картина дня 98
Глава ОБСЕ: Молодежь покидает оккупированный Донбасс 176
На Буковине задержали иранца, пробиравшегося в холодильнике в Германию 45
На Херсонщине смертельный «Боярышник» сняли с продажи 27
Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение 41
СБУ: Мэр Перемышля целенаправленно разжигал межнациональную вражду 68
В Николаеве осудили «спецназовца» «ЛНР» 29

Сегодня, 19 января, в Украине на дежурстве на водных объектах, где пройдут крещенские купания, дежурят 2838 спасателей и 541 единица техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Чтобы избежать возникновения опасных событий в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГосЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлено 928 спасательных постов», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГосЧС, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с населением и учили их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

Напомним, сегодня христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние