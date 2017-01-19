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Суд лишил хорватского защитника киевского «Динамо» Домагоя Виду водительских прав  на один год за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Sport.ua.

Также, по данным издания, Вида, так и не явившийся в Шевченковский районный суд Киева на рассмотрение дела, оштрафован на 10 200 гривен.

Напомним, 4 ноября 2016 года в 4:50 автомобиль Mercedes хорватского защитника Динамо, за рулем которого находился сам футболист, был остановлен киевскими патрульными.

Согласно протоколу правоохранителей, который опубликовал пользователь Instagram Дмитрий Куделя, Вида прошел алкотест, который показал 1,51 промилле.
ForUm

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