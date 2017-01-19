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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце текущей недели возьмет отпуск в связи с празднованием дня рождения 20 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

По его словам, таким образом Гройсман ломает советские традиции.

«С советских времен у нас сложилась плохая традиция, когда в день рождения высокопоставленного должностного лица все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться – «засвидетельствовать свое уважение». Чем выше должность, тем длиннее очередь. Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать», - написал Столярчук в Facebook.

Он напомнил, что премьер начал эту традицию – брать отпуск на этот день и проводить его только в семейном кругу – будучи мэром Винницы.

«Не был исключением и прошлый год, когда Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет его в кругу семьи. А с понедельника вернется к выполнению своей повседневной работы», - сообщил пресс-секретарь.
ForUm

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