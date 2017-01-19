также в разделеПолитика
Из комитета по нацбезопасности могут исключить еще двух нардепов 3
Украина ожидает ясности в вопросе безвиза в считанные недели 75
Порошенко и Трамп могут встретиться в феврале 30
Гройсман уходит в отпуск праздновать день рождения 73
Польша направила Украине ноту из-за запрета на въезд мэру Перемышля 102
СМИ опубликовали копию письма Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину 207
Кравчук уверен, что Украине под силу изготовить ядерное оружие 79
Байден: Россия попытается повлиять на выборы в ЕС 58
Журналист: Медведчук подтвердил свой имидж антикризисного менеджера 75
Савченко оправдывается, что не предлагала сдать Крым РФ 125
В Кремле прокомментировали слова Савченко о сдаче Крыма 1068
Савченко решили исключить из комитета по нацбезопасности 1377
Савченко: Не нужно было делать из меня звезду, я об этом не просила 210
Геращенко: Крым на Донбасс мы менять не будем 60
Гройсман обещает не допустить возврата «старых схем» в систему здравоохранения 41
Чубаров обвинил Савченко в предательстве 87
Енин: Заявление Януковича о введении войск РФ в Украину - ключевая улика в его деле 53
У Порошенко сегодня насыщенный день в Давосе 123

Президент Петр Порошенко убежден в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США.

Об этом он сказал в интервью изданию The Wall Street Journal, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины.

Президент напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы.

Он отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время: «Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями – это свобода, демократия. Такие же ценности и у Украины».

Президент выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами, ведь согласно Будапештскому меморандуму ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность.

Глава государства отметил: «Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армиях для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск».

Президент напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

114
Теги
Ботинки зимние