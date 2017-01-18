Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики – практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев», - сказал Курц, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает. «С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи», - подчеркнул Курц.

Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

Напомним, 48% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не намерены возвращаться в прежнее место проживания.