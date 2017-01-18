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Топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Корреспондент» показывает интересную закономерность: отдельные экс-главы АП остались влиятельными игроками украинской политики. Об этом пишет журналист Сергей Майданов, сообщает «Корреспондент»

«Начнем с того, что нынешний глава Администрации Президента Игорь Райнин в рейтинге не встречается вообще. Как по мне, это двойное упущение – самого главы АП и составителей рейтинга. Что касается самого руководителя президентской администрации, то он минимально присутствует в информационном пространстве. Складывается впечатление, что действующего главу АП в рейтинге заменяют его предшественник Борис Ложкин (№24), один из самых влиятельных депутатов ВР Игорь Кононенко (№19) и первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук (№73 рейтинга достался людям Порошенко от Кличко)», — пояснил журналист.

При этом самую высокую позицию — №17 — среди упомянутых персон занимает Виктор Медведчук, руководивший АП с июня 2002 по январь 2005 года во время президентства Леонид Кучмы, пишет Майданов. Как известно, на тот момент администрация Кучмы столкнулась как с внешним, так и с внутренним кризисом.

«Во внешней политике страны Запада применили против самого Кучмы и его окружения режим «мягкой изоляции» после того, как сотрудница посольства США в Киеве Мари Йованович обвинила украинскую власть в продаже радиолокационных станций «Кольчуга» властям Ирака. Во внутренней политике возникла угроза коалиции между победителем парламентских выборов в виде партии «Наша Украина» и «донецкими» во главе с Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым», — напомнил журналист.

Но даже в такой ситуации, считает Майданов, Медведчук подтвердил свой имидж: сумел найти аргументы и доказать Западу, что обвинения в продаже «Кольчуг» беспочвенны. Что касается внутренней политической борьбы, то он добился, пусть и не с первой попытки, формирования устойчивого депутатского большинства в Верховной Раде, ориентированного на Леонида Кучму», — пояснил Майданов.

Кроме того, после ухода с поста главы АП в январе 2005 года Медведчук остался в числе политических фигур, которые можно назвать факторами украинской политики, ведь ресурсы его влияния вновь востребованы.

«Статус главного переговорщика между Украиной и Россией, способного решить задачи любой сложности, личные контакты с влиятельными зарубежными игроками — российским президентом Владимиром Путиным, новым послом США Мари Йованович, влияние на украинского Президента Петра Порошенко — таланты Медведчука как антикризисного менеджера вновь востребованы», — подытожил журналист. 
ForUm

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