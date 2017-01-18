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Меморандум с Международным валютным фондом относительно предоставления транша Украине будет согласован до конца января.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил журналистам после заседания правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Его должны согласовать до конца января. Он должен быть согласован до того, как начнет заседать совет директоров МВФ», - сказал Рева.

В то же время министр отметил, что МВФ ничего не требует от Украины, особенно относительно поднятия пенсионного возраста. «МВФ вносит предложения. Результатом наших дискуссий станет подписанный меморандум с МВФ. Там прописываются позиции, которые согласованы», - добавил чиновник.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк ожидает поступления очередного транша от МВФ в начале февраля
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