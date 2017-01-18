Высказывания Народного депутата Надежды Савченко о сдаче Крыма ради сохранения Донбасса являются предательскими по отношению к Украине и крымским татарам.

Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат Украины от фракции партии «Блок Петра Порошенко», лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает пресс-служба БПП.

«Международные преступники, которым является Путин, хотят избежать наказания и прилагают все свои усилия и выставляют вокруг ультиматумы. Что бы ни происходило в Украине, нам всем нужно сохранять единство, свободу, защищать себя и свою землю. Нам надо быть очень осторожными в своих выступлениях. Вчерашнее публичное высказывание нашей коллеги, народного депутата Надежды Савченко, о том, что, мол, ради возвращения Донбассу нужно отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемыми, но глубоко оскорбительными, циничным и предательским отношением ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, которые остаются заложниками РФ», - заявил Чубаров.

По его словам, обидно, что такое высказывание допустил человек, который сам прошел через российский плен и тюрьму.

«Утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, четкой позиции государства. Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору! С этой трибуны хочу призвать Президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущим нашего полуострова, по его возвращению и контролю. Для сохранения Украины и дальнейшего развития – никаких уступок украинских земель», - подчеркнул Чубаров.

Напомним, Савченко заявила, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи России Крыма.