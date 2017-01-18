В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 18 января, Президент Петр Порошенко проведет ряд встреч. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В частности, состоится встреча Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Запланированы также переговоры Президента с руководителями ведущих компаний мира.

Напомним, накануне, 17 января, Порошенко во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе пообщался с лидерами стран и журналистами.