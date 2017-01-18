Комментируя последнюю встречу Трехсторонней контактной группы в Минске, на которой участники переговоров заявили о невозможности найти общую позицию по обмену пленными, лидер движения «Антивойна» Виктория Шилова выразила мнение, что к переговорам нужно подключать людей, готовых идти на компромисс.

Как известно, о «горячем» характере последней встрече гуманитарной подгруппы в Минске заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, а позже представители ОРДЛО обвинили Геращенко в неконструктивной позиции и потребовали вести переговоры в присутствии спецпредставителя по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.

«Движение «Антивойна» работает с Медведчуком по пунктам пять и шесть Минских соглашений (обмен «всех на всех» и амнистия) уже полтора года. За это время более двухсот людей были включены в списки обмена по нашим обращениям», – сообщила Шилова.

Комментируя заявление представителей ОРДЛО Шилова предложила исключить из переговоров Геращенко и «дать в помощь Медведчуку» людей, которые могут договариваться.

«Да, в любом процессе есть нюансы. Но если люди держат слово, с ними можно сотрудничать», — считает Шилова.