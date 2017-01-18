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Для России вопрос принадлежности Крыма не является предметом для дискуссий, а для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо, чтобы Киев не отказывался от этих «республик». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова народного депутата Украины Надежды Савченко о необходимости временной сдачи Крыма для возвращения оккупированных территорий Донбасса.

«Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», - заявил Песков, передает 112 Украина.

В то же время, касаясь влияния России на «ЛНР» и «ДНР», он подчеркнул, что Россия делает «все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию». «Здесь, конечно, в первую очередь нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли его слова о том, что Киев сам отказывается от Донбасса, что Москва будет настаивать на сохранении «ДНР» и «ЛНР», Песков заявил, что в данном случае он имел в виду, что Киев отказывается от выплат пенсий, оказания услуг в сфере здравоохранения и не выполняет социальных обязательств перед жителями Донбасса.

Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украина может вернуть Донбасс  только путем временной сдачи Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», - сказала она.
ForUm

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