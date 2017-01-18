НАК «Нафтогаз Украины» не будет платить 5,3 млрд долл. «Газпрому», которые были начислены за невыполнение пункта контракта «бери или плати». Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.

«Не планируем оплачивать счет от «Газпрому» на сумму $5,3 млрд за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. Это в три раза больше, чем мы заплатили за весь импорт (из Европы) в 2016 году», - говорится в сообщении.

«Газпром» ссылается на положение «бери или плати». Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должно ли применяться это положение», - добавили в «Нафтогазе».

Напомним, «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери или плати».