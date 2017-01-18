Расследование в отношении Станислава Толстошеева, который 9 января 2016 года совершил смертельное ДТП возле станции метро «Левобережная» в Киеве, продолжается.



Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



«Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования», - написала она в Facebook.

Также, по словам Максимец, возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве.

Напомним, 22-летний водитель, который 9 января 2016 года вблизи станции метро «Левобережная» вылетел на обочину на автомобиле Mercedes и сбил насмерть человека и травмировал еще троих, приходится сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

15 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 137 тыс. гривен для Толстошеева. После внесения залога он вышел на свободу.

В сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил постановление о прекращении уголовного производства по факту резонансного ДТП с участием Толстошеева и назначил повторную амбулаторную комиссионную психиатрическую экспертизу в экспертном учреждении Минздрава Украины в другом регионе.

Результаты повторных экспертиз подтвердили, что Толстошеев, во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии.