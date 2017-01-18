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По прогнозам Организации объединенных наций, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%.

По данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году - 3,2%, говорится в докладе ООН, сообщает УНИАН.

Также, по данным экспертов ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.

Кроме того, аналитики прогнозируют рост экономики в странах СНГ на 1,7% после двух лет спада.

Рост произойдет благодаря стабилизации цен на нефть и снижению политической напряженности.

Напомним, Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, отметив при этом прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, реформировании энергетического и банковского секторов.

 
ForUm

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