За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы – 51.
Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Сегодня, 18 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в трех областях Украины: Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской.
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