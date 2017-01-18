также в разделеПроисшествия
В Харькове во время застолья взорвалась граната: есть жертвы 38
На Луганщине НВФ обстреляли опергруппу полиции 18
Молодой военный застрелился на Буковине 47
В результате подрыва на взрывном устройстве ранены двое военных 43
На Закарпатье легковушка врезалась в грузовик, погибли три человека 50
В Славянске маршрутка врезалась в столб, 7 пострадавших 34
В Херсоне в подъезде многоэтажки прогремел взрыв, ранен мужчина 50
В Миргороде нашли застреленным молодого военного 115
За сутки на дорогах погибли 7 человек, более 60 – травмированы 15
В Олевске в результате криминальных разборок один человек погиб, шесть – ранены 221
На Львовщине обесточены 20 сел 27
В Новоалександровке в результате обстрела погиб капитан ВСУ 169
За прошлые сутки на украинских дорогах погибли 9 человек 103
Из-за непогоды в Украине обесточены 40 населенных пунктов 26
За сутки в зоне АТО 60 обстрелов, один военный погиб, трое – ранены 54
В Киеве изменят четыре троллейбусных маршрута 88
В Одессе "скорая" попала в ДТП 47
НВФ обстреляли КП «Марьинка» 31

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы – 51.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Сегодня, 18 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в трех областях Украины: Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние