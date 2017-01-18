Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения порядка финансирования у 12 политических партий, сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

«НАПК утвердило выводы по отчетам 254-х политических партий, которые были разработаны Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции. Все отчеты партий обнародованы на сайте Национального агентства, выводы по каждому отчету – обнародуются (12 выводов уже можно увидеть, остальные - в процессе)», - написала она в Facebook.





Корчак отметила, что «партии стали более ответственными в части своевременности представления собственных отчетов, ощутимо сдержанными в получении средств в партийную кассу (относительно законодательных ограничений по размеру предельных взносов) и однотипными в допущенных нарушениях порядка отчетности».

«Для партий все еще трудно, как оказалось, контролировать представление отчетов местными организациями: большинство нарушений административного характера касаются непредоставления финансовых отчетов местными ячейками. Из примеров: «За Украину!», «Движение за реформы», «Единство» - местные организации указаны, но отчеты по ним отсутствуют полностью; «5.10» имеет 48 местных ячеек, в отчете только 28; из 20 партячеек «Отчизны» финансовые документы предоставили только 2. Лидером в данном перечне является Украинская народная партия, которая имеет 422-е местные организации и, только, внимание! - 22 заполненных отчета», - сообщила глава НАПК.



Кроме того, Нацагентство выявило нарушение порядка предоставления или получения вклада в поддержку политической партии у 3-х партий (в частности, выявлен факт получения членских взносов от физических лиц в наличной форме).

29 партий нарушили сроки представления отчета, еще 96 партий не предоставили отчет в III квартале, 83 – нарушили порядок представления отчета.

Также выявлено нарушение порядка финансирования политической партии (блока), то есть правонарушение уголовного характера 12 политическими партиями.

«Имели место представление заведомо недостоверных сведений в отчетах партий», - отметила Корчак.

Согласно ст.159-1 УК представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.